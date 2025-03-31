В Минобороны сообщили об очередных ударах Киева по инфраструктуре РФ на фоне «перемирия»
Минобороны: ВСУ в прошлые сутки продолжили атаковать инфраструктуру России
ВСУ продолжают атаковать инфраструктуру РФ, несмотря на заявления о перемирии. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Минобороны сообщили об очередных ударах Киева по российской инфраструктуре, которые были осуществлены на фоне сообщений о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
«В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации», — заявили в оборонном ведомстве.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин принял предложение США начать взаимное с Киевом 30-дневное перемирие, которое распространяется на удары по объектам энергоструктуры. Украинская сторона не стала обременять себя выполнением взятых обязательств — одним из ярких примеров демонстрации «договороспособности» киевского режима стал двойной удар по ГИС «Суджа» 28 марта, практически полностью её уничтоживший. По информации Минобороны России, вопреки публичным заявлениям Владимира Зеленского, ВСУ лишь нарастили количество ударов по российской энергетике.