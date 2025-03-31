Силы ПВО России уничтожили 66 украинских беспилотников за ночь

Силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 31 марта. Об этом сообщили в Минобороны.

Основной удар пришёлся на приграничные регионы — в небе над Брянской областью была нейтрализована 41 воздушная цель, над Калужской областью сбито 24 БПЛА, а над Курской областью уничтожен ещё один беспилотник.