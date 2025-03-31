Силы ПВО России уничтожили 66 украинских беспилотников за ночь
Силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 31 марта. Об этом сообщили в Минобороны.
Основной удар пришёлся на приграничные регионы — в небе над Брянской областью была нейтрализована 41 воздушная цель, над Калужской областью сбито 24 БПЛА, а над Курской областью уничтожен ещё один беспилотник.
А в ночь на 30 марта средства ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА было уничтожено над Белгородской областью — три.
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