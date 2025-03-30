Корреспондент ГТРК «Донецк» рассказал о состоянии съёмочной группы после атаки ВСУ
Корреспондент ГТРК «Донецк»: Пострадавшие после атаки ВСУ коллеги поправляются
Журналист ГТРК «Донецк» Виталий Старущенко. Обложка © vgtrk.ru
Журналист ГТРК «Донецк» Виталий Старущенко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о последствиях инцидента с украинским беспилотником. По его словам, он чувствует себя нормально, а его коллеги, получившие ранения, сейчас находятся на восстановлении.
«В принципе, будем работать дальше», — отметил он.
Напомним, 30 марта в Горловке съёмочная группа подверглась атаке со стороны ВСУ. По имеющимся данным, около 15:00 украинский БПЛА попытался поразить автомобиль, в котором находились журналисты, оператор и водитель.