Корреспондент ГТРК «Донецк» рассказал о состоянии съёмочной группы после атаки ВСУ

Журналист ГТРК «Донецк» Виталий Старущенко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о последствиях инцидента с украинским беспилотником. По его словам, он чувствует себя нормально, а его коллеги, получившие ранения, сейчас находятся на восстановлении.