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30 марта, 20:28

Корреспондент ГТРК «Донецк» рассказал о состоянии съёмочной группы после атаки ВСУ

Корреспондент ГТРК «Донецк»: Пострадавшие после атаки ВСУ коллеги поправляются

Журналист ГТРК «Донецк» Виталий Старущенко. Обложка © vgtrk.ru

Журналист ГТРК «Донецк» Виталий Старущенко. Обложка © vgtrk.ru

Журналист ГТРК «Донецк» Виталий Старущенко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о последствиях инцидента с украинским беспилотником. По его словам, он чувствует себя нормально, а его коллеги, получившие ранения, сейчас находятся на восстановлении.

«В принципе, будем работать дальше», — отметил он.

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Напомним, 30 марта в Горловке съёмочная группа подверглась атаке со стороны ВСУ. По имеющимся данным, около 15:00 украинский БПЛА попытался поразить автомобиль, в котором находились журналисты, оператор и водитель.

Артём Гапоненко
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