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Регион
30 марта, 16:46

Съёмочная группа «Вести.Донецк» попала под удар дрона ВСУ в Горловке

Съёмочная группа «Вести.Донецк» подверглась атаке украинского беспилотника во время выполнения редакционного задания в Горловке. Как сообщили в издании, сегодня около 15:00 дрон ВСУ пытался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент.

Съёмочная группа Вести.Донецк попала под удар украинского дрона. Фото © Telegram / ВЕСТИ ДОНЕЦК

Съёмочная группа Вести.Донецк попала под удар украинского дрона. Фото © Telegram / ВЕСТИ ДОНЕЦК

Несмотря на прицеливание беспилотника на машину, команда ГТРК «Донецк» смогла избежать прямого попадания. Взрыв произошёл рядом, осколки выбили стёкла автомобиля. Водитель и оператор получили контузию. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Ей было 35 лет. Кроме неё, пострадал оператор съёмочной группы Дмитрий Волков, он получил тяжёлое ранение и находится на аппарате ИВЛ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после убийства журналистки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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