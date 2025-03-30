Съёмочная группа «Вести.Донецк» попала под удар дрона ВСУ в Горловке

Съёмочная группа «Вести.Донецк» подверглась атаке украинского беспилотника во время выполнения редакционного задания в Горловке. Как сообщили в издании, сегодня около 15:00 дрон ВСУ пытался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент.