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28 марта, 11:08

«Никогда не боялся»: В Крыму простились с военкором Александром Федорчаком

В Симферополе простились с военкором Александром Федорчаком

Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

В пятницу, 28 мая, в Симферополе простились с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Проводить журналиста в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и боевые товарищи. Траурная церемония прошла на территории телерадиокомпании «Крым», где наш коллега начал профессиональный путь.

Отдать дань уважения покойному военкору пришёл и командир батальона «Крым» с позывным Мордвин. Он рассказал телеканалу «Звезда» о невероятной храбрости Александра Федорчака, который помогал бойцам ВС РФ выталкивать машину прямо под обстрелами.

«Он никогда не боялся, он всегда и ночевал у нас. Прямо на передовой... Я когда смотрю на его фотографии, у меня улыбка появляется на лице. Я вспоминаю его таким, и запомню его таким», — подчеркнул Мордвин.

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Напомним, военкор Александр Федорчак погиб в зоне СВО в результате удара украинских боевиков. Жертвами атаки ВСУ также стали оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации отреагировать на нападение на российских журналистов. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов выразил искренние соболезнования семье и коллегам погибшего корреспондента «Известий».

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Борис Эльфанд
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