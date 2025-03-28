«Никогда не боялся»: В Крыму простились с военкором Александром Федорчаком

В пятницу, 28 мая, в Симферополе простились с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Проводить журналиста в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и боевые товарищи. Траурная церемония прошла на территории телерадиокомпании «Крым», где наш коллега начал профессиональный путь.

Отдать дань уважения покойному военкору пришёл и командир батальона «Крым» с позывным Мордвин. Он рассказал телеканалу «Звезда» о невероятной храбрости Александра Федорчака, который помогал бойцам ВС РФ выталкивать машину прямо под обстрелами.

«Он никогда не боялся, он всегда и ночевал у нас. Прямо на передовой... Я когда смотрю на его фотографии, у меня улыбка появляется на лице. Я вспоминаю его таким, и запомню его таким», — подчеркнул Мордвин.