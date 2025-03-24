Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО
Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак
Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает газета «Известия».
Журналист освещал различные события специальной военной операции: снимал репортажи с передовой о действиях российских военнослужащих в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он также информировал о вытеснении бойцов ВСУ из курских приграничных районов и о возвращении наших солдат из украинского плена. Последний репортаж Федорчака был накануне.
Ранее Life.ru сообщал, что бывший хоккеист из Чувашии Евгений Константинов трагически скончался в возрасте 25 лет во время выполнения боевой задачи в Курской области. С 2009 по 2015 год он выступал за команду «Сокол-99» в юношеском первенстве России среди команд Поволжья. Прощание с ним состоялось 24 марта в его родном посёлке Урмары.