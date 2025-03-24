Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает газета «Известия».

Журналист освещал различные события специальной военной операции: снимал репортажи с передовой о действиях российских военнослужащих в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он также информировал о вытеснении бойцов ВСУ из курских приграничных районов и о возвращении наших солдат из украинского плена. Последний репортаж Федорчака был накануне.