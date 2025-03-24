В Челябинске скорбят о погибшем на СВО студенте медколледжа
Студент Челябинского медколледжа Александр Петлинский погиб в зоне СВО
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Студент Челябинского медицинского колледжа Александр Петлинский погиб, выполняя свой воинский долг в ходе специальной операции. Об этом сообщает пресс-служба отделения Движения первых.
«Петлинский Александр Александрович. Студент Челябинского медицинского колледжа погиб при исполнении воинского долга в ходе Специальной Военной Операции», — говорится в сообщении пресс-службы первичного отделения Движения первых колледжа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб студент МГУ, взявший академ, чтобы уйти на спецоперацию. Во время выполнения боевой задачи Ивану Харламычеву удалось обезоружить отряд противника. Он представлен командованием к награждению орденом Мужества посмертно.