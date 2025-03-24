В Челябинске скорбят о погибшем на СВО студенте медколледжа

Студент Челябинского медицинского колледжа Александр Петлинский погиб, выполняя свой воинский долг в ходе специальной операции. Об этом сообщает пресс-служба отделения Движения первых.

«Петлинский Александр Александрович. Студент Челябинского медицинского колледжа погиб при исполнении воинского долга в ходе Специальной Военной Операции», — говорится в сообщении пресс-службы первичного отделения Движения первых колледжа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».