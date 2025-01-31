Мать погибшего бойца СВО из Горловки отсудила у Милонова 150 тыс. рублей за клевету

Депутат Госдумы Виталий Милонов должен выплатить 150 тысяч рублей юристу ЛДПР Ирине Воскобойниковой из Горловки и опровергнуть свои обвинения в её сотрудничестве с СБУ. Такое решение вынес суд в Санкт-Петербурге.

Как напоминает «Mash на Мойке», ранее депутат обвинил её в работе на украинские спецслужбы, что и стало причиной судебного разбирательства. Однако сам Милонов заявил о намерении подать апелляцию на данное решение.

Ситуация развернулась в июле 2023 года в Горловке, где Воскобойникова открыла музей, посвящённый студентам, погибшим в зоне специальной военной операции. Как рассказала Ирина, создание музея помогло ей справиться с утратой сына, который был мобилизован в 2022 году. Тем не менее Милонов утверждал, что женщина публикует личные данные российских военных в открытом доступе, о чём он также сообщил на своей странице в Telegram.

После конфликта с депутатом здоровье Воскобойниковой ухудшилось, и она решила обратиться в суд с иском, требуя опровержения ложной информации и компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Кировский районный суд частично удовлетворил её требования, признав обвинения Милонова в сотрудничестве с СБУ недействительными. Депутата обязали опровергнуть свои слова и выплатить 150 тысяч рублей, сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.