Мать погибшего бойца СВО из Горловки отсудила у Милонова 150 тыс. рублей за клевету
Суд обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей матери погибшего бойца СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов должен выплатить 150 тысяч рублей юристу ЛДПР Ирине Воскобойниковой из Горловки и опровергнуть свои обвинения в её сотрудничестве с СБУ. Такое решение вынес суд в Санкт-Петербурге.
Как напоминает «Mash на Мойке», ранее депутат обвинил её в работе на украинские спецслужбы, что и стало причиной судебного разбирательства. Однако сам Милонов заявил о намерении подать апелляцию на данное решение.
Ситуация развернулась в июле 2023 года в Горловке, где Воскобойникова открыла музей, посвящённый студентам, погибшим в зоне специальной военной операции. Как рассказала Ирина, создание музея помогло ей справиться с утратой сына, который был мобилизован в 2022 году. Тем не менее Милонов утверждал, что женщина публикует личные данные российских военных в открытом доступе, о чём он также сообщил на своей странице в Telegram.
После конфликта с депутатом здоровье Воскобойниковой ухудшилось, и она решила обратиться в суд с иском, требуя опровержения ложной информации и компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.
Кировский районный суд частично удовлетворил её требования, признав обвинения Милонова в сотрудничестве с СБУ недействительными. Депутата обязали опровергнуть свои слова и выплатить 150 тысяч рублей, сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Ранее в Новосибирской области пожилая женщина добилась через суд компенсации от Карасукской центральной районной больницы в размере 517 тысяч рублей. Инцидент произошёл на административной территории учреждения, где образовалась наледь. Пенсионерка поскользнулась и упала, получив тяжёлый перелом бедренной кости со смещением, который потребовал длительного лечения.
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