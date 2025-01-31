Свердловчанка присвоила выплату осиротевшего сына бойца СВО, купив неё квартиру и машину

Женщина из Верхотурья Свердловской области оформила опеку над осиротевшем ребёнком, отец которого погиб на СВО. От частной военной компании она получила выплату на ребёнка размером более 5,3 млн рублей, а также 100 тысяч рублей на захоронение погибшего бойца. Однако все деньги опекунша растратила на свои хотелки. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По закону, женщина была обязана известить опеку о получении денег и положить выплату на счёт сироты. Однако она скрыла информацию и потратила средства на покупку квартиры и машины, которые оформила на своего мужа. Также она купила своей внучке бытовую технику. За присвоение и растрату средств в особо крупном размере её приговорили к лишению свободы сроком на 3 года.