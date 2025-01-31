Свердловчанка присвоила выплату осиротевшего сына бойца СВО, купив неё квартиру и машину
В Верхотурье опекун потратила на себя 5 млн руб. из выплаты ребёнка бойца СВО
Женщина из Верхотурья Свердловской области оформила опеку над осиротевшем ребёнком, отец которого погиб на СВО. От частной военной компании она получила выплату на ребёнка размером более 5,3 млн рублей, а также 100 тысяч рублей на захоронение погибшего бойца. Однако все деньги опекунша растратила на свои хотелки. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
По закону, женщина была обязана известить опеку о получении денег и положить выплату на счёт сироты. Однако она скрыла информацию и потратила средства на покупку квартиры и машины, которые оформила на своего мужа. Также она купила своей внучке бытовую технику. За присвоение и растрату средств в особо крупном размере её приговорили к лишению свободы сроком на 3 года.
Ранее в Чувашии педагог интерната скрутила руки девочке-инвалиду и чуть не задушила её. Мать ребёнка обратилась в полицию. Правоохранительные органы сочли такие методы воспитания недозволительными.
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