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Регион
21 января, 17:02

Учитель скрутила руки и едва не задушила девочку-инвалида на уроке в Чувашии

СК завёл дело на педагога из Чувашии за насилие над инвалидом во время занятия

В Чувашии педагог интерната применила насилие к девочке-инвалиду, которая отказывалась заниматься на уроке. Мать ребёнка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом говорится в телеграм-канале СК по региону.

Педагог интерната в Чувашии избила ребёнка-инвалида. Видео © Telegram / Чувашия Следком

«По версии следствия, в период с 3 по 19 декабря 2024 года классный руководитель 8-го класса Кугесьской общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья во время учебного процесса применяла в отношении одной из несовершеннолетних учащихся недозволенные методы воздействия, выражающиеся в физическом и психическом воздействии, унижающем её честь и достоинство», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в региональной прокуратуре, сейчас педагог уже уволена, следователи продолжают устанавливать причастность подозреваемой к другим аналогичным случаям.

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Ранее в школе №7 города Колпашево Томской области произошёл инцидент, который едва не привёл к драке. У 13-летнего пятиклассника с аутизмом во время урока случилась истерика. Учительница начальных классов вывела мальчика в коридор, где он начал угрожать ей и пытаться ударить портфелем. В ответ на его агрессию женщина не удержалась и дала ребёнку подзатыльник.

Обложка ©

Telegram / Чувашия Следком

Татьяна Миссуми
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