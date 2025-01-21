Учитель скрутила руки и едва не задушила девочку-инвалида на уроке в Чувашии

В Чувашии педагог интерната применила насилие к девочке-инвалиду, которая отказывалась заниматься на уроке. Мать ребёнка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом говорится в телеграм-канале СК по региону.

Педагог интерната в Чувашии избила ребёнка-инвалида. Видео © Telegram / Чувашия Следком

«По версии следствия, в период с 3 по 19 декабря 2024 года классный руководитель 8-го класса Кугесьской общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья во время учебного процесса применяла в отношении одной из несовершеннолетних учащихся недозволенные методы воздействия, выражающиеся в физическом и психическом воздействии, унижающем её честь и достоинство», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в региональной прокуратуре, сейчас педагог уже уволена, следователи продолжают устанавливать причастность подозреваемой к другим аналогичным случаям.