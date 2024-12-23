Пытался ударить: Томская учительница пыталась «успокоить» подзатыльником школьника с аутизмом

В школе №7 города Колпашево Томской области в минувший четверг произошёл инцидент, который едва не привёл к драке. У 13-летнего пятиклассника с аутизмом во время урока случилась истерика. Учительница начальных классов Анна Михайловна вывела мальчика в коридор, где он начал угрожать ей и пытаться ударить портфелем. В ответ на его агрессию женщина не удержалась и дала ему подзатыльник.

В администрации школы рассказали SHOT, что педагог не нанесла ребенку никаких ударов, а лишь замахнулась в ответ на его действия. Мать мальчика сообщила, что ни она, ни сам ребёнок, ни сотрудники школы, не рассказали о произошедшем; информация о случившемся дошла до неё через социальные сети. Она отметила, что у сына не было никаких травм, но за последние две недели он часто капризничал и отказывался идти в школу, выражая страх перед учительницей.

Руководство школы принесло извинения матери и пообещало заменить преподавателя для её сына. В то же время прокуратура Томской области начала проверку по данному инциденту.

Мальчик обучается в ресурсном классе, где объединены дети разных возрастов, включая детей с особыми потребностями. Все занятия в этом классе проводит учительница начальных классов.