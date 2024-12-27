Избитый в Липецке учитель ОБЖ «получил» от отчима студентки за вольности в её адрес

Преподавателя липецкого колледжа индустрии и сервиса, который ранее был избит двумя мужчинами прямо во время занятий, уволили. Как рассказали в правительства региона, причиной тому послужило неэтичное поведение педагога.

По факту инцидента была организована проверка, по итогам которой руководству образовательного учреждения был объявлен выговор за нарушения требований безопасности в колледже.

«С преподавателем ОБЖ расторгнут трудовой договор в связи с выявленными фактами неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам», — добавили в правительстве.

Также есть версия, что преподаватель был избит отчимом одной из учениц и его товарищем. Член Высшего Совета ЛДПР Никита Березин заявил, что учителя ОБЖ решили проучить, так как он вёл себя неэтично в отношении студентки, оказывая ей неподобающие знаки внимания.

Тем временем липецкий портал Gorod 48 со ссылкой на местные соцсети пишет, что на избитого учителя неоднократно жаловались учащиеся. По их словам, он пошло шутил, в том числе на сексуальные темы, и позволял себе другие вольности в адрес студенток.