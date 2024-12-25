В Липецке двое мужчин избили преподавателя ОБЖ перед учениками во время занятий

В Липецке двое мужчин пришли на пары в колледж индустрии сервиса и напали на преподавателя ОБЖ. Ученики записали момент избиения педагога, видео появилось в Сети. УМВД России по Липецкой области проводит проверку по факту происшествия, сообщает Gorod48.ru.

На кадрах слышно, как одна из учениц звонит Елене Николаевне (заместителю директора колледжа. — Прим. Life.ru) и рассказывает о случившемся. После нанесения нескольких ударов мужчины собирались уйти, когда преподаватель обратился к детям и сказал, что все они являются свидетелями. После этого один из нападавших вернулся и заявил, что никаких свидетелей здесь нет.

Директор колледжа Роман Токарев сообщил, что ранее на педагога не поступало никаких жалоб ни от учеников, ни от родителей. В учебном заведении создали специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Происшествием также занимается полиция и Росгвардия.

По данным издания, в полицию поступило заявление о причинении телесных повреждений со стороны пострадавшего. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени нанесённых побоев.