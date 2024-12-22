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22 декабря, 10:38

Били головой о бетонный пол: На Урале мать школьника обратилась в суд из-за травли сына

В Нижнем Тагиле мать избитого сверстниками ученика подала иск против школы

Родители ученика четвёртого класса школы №13 города Нижнего Тагила обратились в суд, опасаясь за сына, который систематически подвергается избиениям со стороны других учащихся. Несколько месяцев назад на мальчика напала толпа сверстников из пяти человек. В декабре он вновь пострадал от рук хулиганов, причём одной из нападавших была 13-летняя девочка.

В школе мальчика начали всячески травить и издеваться. Один из пятиклассников обвинил его в оскорблениях, повалил и ударил головой о бетонный пол. Теперь школьник сидит на больничном и отказывается идти на уроки. По словам родителей, их наследник никому не давал отпора, однако его поставили на учёт как проблемного ребёнка. Мать хочет наказать школу и обидчиков через суд.

«Просит взыскать со школы 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. А также с каждого законного представителя обидчика её сына по 50 тысяч рублей», — рассказали kp.ru в Дзержинском суде.

Кроме того, родители школьника подали заявление в прокуратуру. Они утверждают, что руководство учебного заведения не зафиксировало случаи травли их ребёнка и не сообщило об избиениях в полицию.

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Ранее Life.ru сообщал, что толпа подростков устроила «стрелку» с дракой у школы в Балашихе. Кроме того, малолетние изверги с шокером избили и заставили школьницу извиняться на коленях из-за парня. А в Пензе четвероклассники избили 9-летнего сына ветерана боевых действий.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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