До 15 лет: «Разобраться по-мужски» опасно для свободы, предупредил юрист

Согласно российскому законодательству, так называемые «разборки по-мужски» считаются уголовно наказуем преступлением. За кулачный бой один на один можно сесть в тюрьму на 15 лет, предупредил юрист Давид Адамс. По его словам, риск оказаться за решёткой возрастёт, если участник драки получит физические увечья.

«Особенно серьёзная ответственность наступает в случае трагического исхода. Если в результате дуэли один из участников погибает, второго могут привлечь к ответственности по статье 105 УК РФ «Убийство», — подчеркнул эксперт.

Собеседник NEWS.ru отметил, что в случае смерти участника разборок от тюрьмы спасёт даже тот факт, что он сам согласился на поединок. Наличие секундантов, экипировки, боксёрских перчаток и даже вызов медиков на время боя также не помогут избежать ответственности.