До 15 лет: «Разобраться по-мужски» опасно для свободы, предупредил юрист
Юрист Адамс: За кулачный бой один на один можно сесть в тюрьму
Согласно российскому законодательству, так называемые «разборки по-мужски» считаются уголовно наказуем преступлением. За кулачный бой один на один можно сесть в тюрьму на 15 лет, предупредил юрист Давид Адамс. По его словам, риск оказаться за решёткой возрастёт, если участник драки получит физические увечья.
«Особенно серьёзная ответственность наступает в случае трагического исхода. Если в результате дуэли один из участников погибает, второго могут привлечь к ответственности по статье 105 УК РФ «Убийство», — подчеркнул эксперт.
Собеседник NEWS.ru отметил, что в случае смерти участника разборок от тюрьмы спасёт даже тот факт, что он сам согласился на поединок. Наличие секундантов, экипировки, боксёрских перчаток и даже вызов медиков на время боя также не помогут избежать ответственности.
Более того, сами медики, если были в курсе нелегального статуса боя, также могут быть привлечены к ответственности, как и организатор дуэли, которую никак не получится скрыть под спортивные соревнования. И даже если обойдётся серьёзных травм, участники поединка всё равно могут быть привлечены к ответственности за побои по статье 116 УК РФ или по статье 6.1.1 КоАП РФ, заключил юрист.
Ранее Life.ru сообщал, что скандальный боец поп-ММА Наби Набиев может сесть в тюрьму на семь лет. Следствие полагает, что он вместе с толпой товарищей избил другого бойца — Аркадия Осипяна.