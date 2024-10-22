Саммит БРИКС в Казани
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 09:51

До 15 лет: «Разобраться по-мужски» опасно для свободы, предупредил юрист

Юрист Адамс: За кулачный бой один на один можно сесть в тюрьму

Согласно российскому законодательству, так называемые «разборки по-мужски» считаются уголовно наказуем преступлением. За кулачный бой один на один можно сесть в тюрьму на 15 лет, предупредил юрист Давид Адамс. По его словам, риск оказаться за решёткой возрастёт, если участник драки получит физические увечья.

«Особенно серьёзная ответственность наступает в случае трагического исхода. Если в результате дуэли один из участников погибает, второго могут привлечь к ответственности по статье 105 УК РФ «Убийство», — подчеркнул эксперт.

Собеседник NEWS.ru отметил, что в случае смерти участника разборок от тюрьмы спасёт даже тот факт, что он сам согласился на поединок. Наличие секундантов, экипировки, боксёрских перчаток и даже вызов медиков на время боя также не помогут избежать ответственности.

Более того, сами медики, если были в курсе нелегального статуса боя, также могут быть привлечены к ответственности, как и организатор дуэли, которую никак не получится скрыть под спортивные соревнования. И даже если обойдётся серьёзных травм, участники поединка всё равно могут быть привлечены к ответственности за побои по статье 116 УК РФ или по статье 6.1.1 КоАП РФ, заключил юрист.

Небесная драка пассажиров вынудила командира срочно посадить «‎боинг» по пути в Москву
Небесная драка пассажиров вынудила командира срочно посадить «‎боинг» по пути в Москву

Ранее Life.ru сообщал, что скандальный боец поп-ММА Наби Набиев может сесть в тюрьму на семь лет. Следствие полагает, что он вместе с толпой товарищей избил другого бойца — Аркадия Осипяна.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров