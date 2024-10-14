Бойцу поп-ММА Набиеву грозит 7 лет тюрьмы за массовое избиение Осипяна

Скандальный боец поп-ММА Наби Набиев может сесть в тюрьму на семь лет по обвинению в том, что он вместе с толпой товарищей избил другого бойца — Аркадия Осипяна. Недавно полицейские задержали спортсмена в одном из московских аэропортов, когда тот возвращался со съёмок спортивного реалити-шоу, пишет Mash.

В отделении полиции задержанному объяснили, что после массовой драки Осипян написал на него заявление. Набиеву предъявлены обвинения в рамках статьи «Хулиганство», он уже дал показания и съездил в суд, где ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.