Бойцу поп-ММА Набиеву грозит 7 лет тюрьмы за массовое избиение Осипяна
Боец поп-ММА Наби Набиев. Обложка © YouTube / Виктория Ицеховская
Скандальный боец поп-ММА Наби Набиев может сесть в тюрьму на семь лет по обвинению в том, что он вместе с толпой товарищей избил другого бойца — Аркадия Осипяна. Недавно полицейские задержали спортсмена в одном из московских аэропортов, когда тот возвращался со съёмок спортивного реалити-шоу, пишет Mash.
В отделении полиции задержанному объяснили, что после массовой драки Осипян написал на него заявление. Набиеву предъявлены обвинения в рамках статьи «Хулиганство», он уже дал показания и съездил в суд, где ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас ближайшие поединки обвиняемого отменены. Из промоушена Hardcore Fighting он вылетел ещё в апреле этого года, из-за другой массовой драки. Так он попал в съёмки реалити-шоу другой бойцовской организации в Таиланде.
Ранее суд в Москве отправил под стражу на два месяца бойца ММА Умара Чичаева. Его обвиняют в участии в нападении на офис Wildberries в центре столицы.