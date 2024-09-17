Магомед Исмаилов получил штраф в 20 тысяч рублей за то, что назвал силовиков «бандитами»

Боец ММА Магомед Исмаилов обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что называл сотрудников полиции «бандитами». Данное решение огласил Таганский суд Москвы.

Приговор Магомеду Исмаилову. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Магомед в суд так и не явился, поэтому решение выносилось без его присутствия. В итоге ему вменили «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».