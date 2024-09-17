Магомед Исмаилов получил штраф в 20 тысяч рублей за то, что назвал силовиков «бандитами»
Бойца ММА Магомеда Исмаилова оштрафовали за оскорбление полицейских
Магомед Исмаилов. Обложка © Telegram / МАГОМЕД ИСМАИЛОВ
Боец ММА Магомед Исмаилов обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что называл сотрудников полиции «бандитами». Данное решение огласил Таганский суд Москвы.
Приговор Магомеду Исмаилову. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Магомед в суд так и не явился, поэтому решение выносилось без его присутствия. В итоге ему вменили «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Напомним, в прошлому году боец опубликовал в личной соцсети видео, где очень нелестно отзывался о рейдах полиции в московской мечети, назвал сотрудников «бандитами» в масках, а одного из них обвинил в нечистоплотности.