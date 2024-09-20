Суд отправил под арест бойца ММА Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный районный суд города Москвы выбрал меру пресечения подозреваемому по делу о нападении на офис маркетплейса Wildberries в центре Москвы бойцу ММА Умару Чичаеву. Его отправили под стражу почти на 2 месяца, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.