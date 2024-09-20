Суд отправил под арест бойца ММА Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Басманный районный суд города Москвы выбрал меру пресечения подозреваемому по делу о нападении на офис маркетплейса Wildberries в центре Москвы бойцу ММА Умару Чичаеву. Его отправили под стражу почти на 2 месяца, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Суд отправил под арест бойца ММА Чичаева. Видео © Life.ru
«Суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и заключил под стражу Чичаева У. С. на 1 месяц и 30 суток», — говорится в решении суда.
Напомним, что стрельба в офисе онлайн-магазина произошла 18 сентября. Всё случилось после визита совладельца Wildberries Владислава Бакальчука, который хотел войти в бизнес-центр в месте с вооружёнными секьюрити, но охрана его не пустила. В результате перестрелки погибли два человека. По словам владелицы маркетплейса Татьяны Бакальчук, речь идёт о неудачной попытке рейдерского захвата.
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