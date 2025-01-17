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Регион
17 января, 12:31

Под Омском 19-летняя мать избила сына-грудничка ногами и переломала ему рёбра

В Омской области арестовали мать, избившую 11-месячного сына ногами

Жительница Омской области жестоко избила своего сына-грудничка ногами. 11-месячного кроху доставили в больницу, где у него диагностировали переломы рёбер и многочисленные травмы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

По данным следствия, 19-летняя мать из села Юрьево (Кормиловский район) Омской области днём 12 января была дома с грудным сыном и нанесла ему не менее трёх ударов ногами по всему телу. Малыша доставили в больницу, где у него обнаружили переломы рёбер и другие телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Сотрудники больницы сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Дом, где молодая мать избила сына-грудничка. Фото © СУ СК России по Омской области

Дом, где молодая мать избила сына-грудничка. Фото © СУ СК России по Омской области

Выяснилось, что ранее омичка была судима за кражу. Горе-мамашу задержали и предъявили ей обвинение по статье 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью. Её отправили в СИЗО на 2 месяца.

Расследование дела продолжается, следователям предстоит установить все детали произошедшего.

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Ранее Life.ru писал, что жительница Орловской области села в тюрьму за то, что ударила младенца головой о табуретку. Матери из Мценска дали 4,6 года колонии за причинение тяжкого вреда здоровья ребёнку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ольга Сливченко
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