Под Омском 19-летняя мать избила сына-грудничка ногами и переломала ему рёбра

Жительница Омской области жестоко избила своего сына-грудничка ногами. 11-месячного кроху доставили в больницу, где у него диагностировали переломы рёбер и многочисленные травмы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

По данным следствия, 19-летняя мать из села Юрьево (Кормиловский район) Омской области днём 12 января была дома с грудным сыном и нанесла ему не менее трёх ударов ногами по всему телу. Малыша доставили в больницу, где у него обнаружили переломы рёбер и другие телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Сотрудники больницы сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

Дом, где молодая мать избила сына-грудничка. Фото © СУ СК России по Омской области

Выяснилось, что ранее омичка была судима за кражу. Горе-мамашу задержали и предъявили ей обвинение по статье 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью. Её отправили в СИЗО на 2 месяца.

Расследование дела продолжается, следователям предстоит установить все детали произошедшего.