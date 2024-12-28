Россиянку отправили в тюрьму за удар младенца головой о табурет

В Орловской области суд вынес приговор в отношении жительницы города Мценска. Задержанную признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровья маленькому ребёнку. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы СУ СК России по Орловской области.

«Жительница города Мценска Орловской области осуждена к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», — говорится в сообщении.

Женщина лишилась свободы, причинив тяжкий вред здоровью малолетнего. Фото © Telegram / «СУ СК России по Орловской области»

Инцидент произошёл ещё в декабре 2023 года. Женщина выпила и поссорилась со своей родной сестрой. В ходе разборок она схватила малолетнего правнука её сестры и ударила младенца головой о деревянный табурет и пол. В результате малышу был причинён тяжкий вред здоровью. Теперь подсудимая 4 года и 6 месяцев будет отбывать в исправительном учреждении общего режима.