Россиянку отправили в тюрьму за удар младенца головой о табурет
Жительница Мценска получила 4,6 года колонии за удар младенца головой о табурет
В Орловской области суд вынес приговор в отношении жительницы города Мценска. Задержанную признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровья маленькому ребёнку. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы СУ СК России по Орловской области.
«Жительница города Мценска Орловской области осуждена к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», — говорится в сообщении.
Женщина лишилась свободы, причинив тяжкий вред здоровью малолетнего. Фото © Telegram / «СУ СК России по Орловской области»
Инцидент произошёл ещё в декабре 2023 года. Женщина выпила и поссорилась со своей родной сестрой. В ходе разборок она схватила малолетнего правнука её сестры и ударила младенца головой о деревянный табурет и пол. В результате малышу был причинён тяжкий вред здоровью. Теперь подсудимая 4 года и 6 месяцев будет отбывать в исправительном учреждении общего режима.
Ранее страшный случай произошёл в подмосковном Ногинске. Там многодетная мать забеременела двойней от любовника и решила избавиться от детей на 21-й неделе беременности (6-й месяц) при помощи выкидыша. На съёмной квартире женщина приняла неизвестные таблетки и после выкидыша самостоятельно перерезала пуповину. Затем она привезла тела детей в больницу на такси. Проводится проверка, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
Шедеврум / Life.ru