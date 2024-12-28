Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 10:10

Россиянку отправили в тюрьму за удар младенца головой о табурет

Жительница Мценска получила 4,6 года колонии за удар младенца головой о табурет

В Орловской области суд вынес приговор в отношении жительницы города Мценска. Задержанную признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровья маленькому ребёнку. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы СУ СК России по Орловской области.

«Жительница города Мценска Орловской области осуждена к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», — говорится в сообщении.

Женщина лишилась свободы, причинив тяжкий вред здоровью малолетнего. Фото © Telegram / «СУ СК России по Орловской области»

Женщина лишилась свободы, причинив тяжкий вред здоровью малолетнего. Фото © Telegram / «СУ СК России по Орловской области»

Инцидент произошёл ещё в декабре 2023 года. Женщина выпила и поссорилась со своей родной сестрой. В ходе разборок она схватила малолетнего правнука её сестры и ударила младенца головой о деревянный табурет и пол. В результате малышу был причинён тяжкий вред здоровью. Теперь подсудимая 4 года и 6 месяцев будет отбывать в исправительном учреждении общего режима.

В Липецке двое мужчин избили преподавателя ОБЖ перед учениками во время занятий
В Липецке двое мужчин избили преподавателя ОБЖ перед учениками во время занятий

Ранее страшный случай произошёл в подмосковном Ногинске. Там многодетная мать забеременела двойней от любовника и решила избавиться от детей на 21-й неделе беременности (6-й месяц) при помощи выкидыша. На съёмной квартире женщина приняла неизвестные таблетки и после выкидыша самостоятельно перерезала пуповину. Затем она привезла тела детей в больницу на такси. Проводится проверка, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Обложка ©

Шедеврум / Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar