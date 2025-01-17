Младенца рядом со спящей пьяной матерью обнаружили в подъезде дома в Москве
Младенца 2024 года рождения обнаружили в подъезде жилого дома на 13-й Парковой улице в Москве рядом со спящей матерью, находившейся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«Мальчик доставлен в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе ведомства.
Подъезд, в котором обнаружили младенца рядом с пьяной матерью. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Правоохранители изучают обстоятельства произошедшего, занимаются вопросом привлечения женщины 1997 года рождения к ответственности и оценивают меры, которые должны быть приняты для обеспечения прав и безопасности ребёнка, а также его дальнейшего жизнеустройства.
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