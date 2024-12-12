Упавшая на льду под Новосибирском пенсионерка отсудила 500 тыс. рублей у клиники

В Новосибирской области пожилая женщина добилась через суд компенсации от Карасукской центральной районной больницы в размере 517 тысяч рублей. Инцидент произошёл на административной территории учреждения, где образовалась наледь. Пенсионерка поскользнулась и упала, получив тяжёлый перелом бедренной кости со смещением, который потребовал длительного лечения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство провело проверку и выяснило, что травма стала следствием некачественной работы по содержанию территории лечебного заведения. Прокурор района подал иск в суд с требованием взыскать с учреждения компенсацию морального вреда и расходы на лечение пострадавшей.

Карасукский районный суд удовлетворил исковые требования, постановив выплатить женщине 500 тысяч рублей за моральный вред и 17 тысяч рублей на покрытие медицинских расходов. В пресс-службе прокуратуры отметили, что это не единственный случай, когда из-за некачественной уборки снега и льда пострадавшие добиваются компенсации. В 2023 году в Новосибирской области по искам прокуроров суды взыскали около 1,2 миллиона рублей в пользу жителей, получивших травмы по аналогичным причинам.

В феврале этого года похожий прецедент произошёл в городе Курск. 80-летний мужчина, проходя по улице Радищева, поскользнулся и получил травмы. Проведённая судебно-медицинская экспертиза показала, что полученные повреждения классифицируются как тяжкий вред здоровью.

Суд установил, что ответственность за данный инцидент несёт региональная общественная организация «Знание», которая является собственником территории, где произошло падение. В результате суд обязал организацию выплатить пострадавшему компенсацию морального ущерба в размере полумиллиона рублей.