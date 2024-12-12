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Регион
12 декабря, 16:41

Упавшая на льду под Новосибирском пенсионерка отсудила 500 тыс. рублей у клиники

Женщина упала и получила травму на территории медучреждения. Обложка © Unsplash / Artem Labunsky

Женщина упала и получила травму на территории медучреждения. Обложка © Unsplash / Artem Labunsky

В Новосибирской области пожилая женщина добилась через суд компенсации от Карасукской центральной районной больницы в размере 517 тысяч рублей. Инцидент произошёл на административной территории учреждения, где образовалась наледь. Пенсионерка поскользнулась и упала, получив тяжёлый перелом бедренной кости со смещением, который потребовал длительного лечения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство провело проверку и выяснило, что травма стала следствием некачественной работы по содержанию территории лечебного заведения. Прокурор района подал иск в суд с требованием взыскать с учреждения компенсацию морального вреда и расходы на лечение пострадавшей.

Карасукский районный суд удовлетворил исковые требования, постановив выплатить женщине 500 тысяч рублей за моральный вред и 17 тысяч рублей на покрытие медицинских расходов. В пресс-службе прокуратуры отметили, что это не единственный случай, когда из-за некачественной уборки снега и льда пострадавшие добиваются компенсации. В 2023 году в Новосибирской области по искам прокуроров суды взыскали около 1,2 миллиона рублей в пользу жителей, получивших травмы по аналогичным причинам.

В феврале этого года похожий прецедент произошёл в городе Курск. 80-летний мужчина, проходя по улице Радищева, поскользнулся и получил травмы. Проведённая судебно-медицинская экспертиза показала, что полученные повреждения классифицируются как тяжкий вред здоровью.

Суд установил, что ответственность за данный инцидент несёт региональная общественная организация «Знание», которая является собственником территории, где произошло падение. В результате суд обязал организацию выплатить пострадавшему компенсацию морального ущерба в размере полумиллиона рублей.

Юрист объяснил, как получить от УК деньги за ущерб от ледового ада во дворе
Юрист объяснил, как получить от УК деньги за ущерб от ледового ада во дворе

Юрист Дмитрий Никитин рассказал, как получить моральную и материальную компенсацию, если при падении на льду человек получил травму. По словам эксперта, суд может взыскать с ответчика расходы, которые вы понесли при лечении.

Валентина Раппопорт
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