В зоне СВО погиб бывший хоккеист из Чувашии Евгений Константинов

Бывший хоккеист из Чувашии Евгений Константинов трагически ушел из жизни в возрасте 25 лет, выполняя боевую задачу в Курской области. Об этом сообщается на официальной странице новочебоксарского клуба «Сокол» и СШОР №4 в социальной сети «ВКонтакте».

Константинов играл за команду «Сокол-99» в первенстве России среди юношей Поволжья с 2009 по 2015 годы. Прощание с ним пройдет 24 марта в родном поселке Урмары.

«Евгений погиб 21 ноября 2024 года, выполняя боевую задачу в Курской области», — отмечается в некрологе.