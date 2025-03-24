Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 11:02

В зоне СВО погиб бывший хоккеист из Чувашии Евгений Константинов

Бывший хоккеист Евгений Константинов. Фото © Пресс-служба новочебоксарского клуба «Сокол»

Бывший хоккеист Евгений Константинов. Фото © Пресс-служба новочебоксарского клуба «Сокол»

Бывший хоккеист из Чувашии Евгений Константинов трагически ушел из жизни в возрасте 25 лет, выполняя боевую задачу в Курской области. Об этом сообщается на официальной странице новочебоксарского клуба «Сокол» и СШОР №4 в социальной сети «ВКонтакте».

Константинов играл за команду «Сокол-99» в первенстве России среди юношей Поволжья с 2009 по 2015 годы. Прощание с ним пройдет 24 марта в родном поселке Урмары.

«Евгений погиб 21 ноября 2024 года, выполняя боевую задачу в Курской области», — отмечается в некрологе.

Бывший игрок КХЛ погиб во время катания на лыжах
Бывший игрок КХЛ погиб во время катания на лыжах

Напомним, что ранее в зоне проведения специальной военной операции погиб российский шорт-трекист, мастер спорта Иван Денисов. Ещё одна боевая утрата — это бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, который в сентябре прошлого года был приговорён к 9,5 годам лишения свободы за торговлю наркотиками.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Хоккей
  • Спорт
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar