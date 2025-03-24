В зоне СВО погиб бывший хоккеист из Чувашии Евгений Константинов
Бывший хоккеист Евгений Константинов. Фото © Пресс-служба новочебоксарского клуба «Сокол»
Бывший хоккеист из Чувашии Евгений Константинов трагически ушел из жизни в возрасте 25 лет, выполняя боевую задачу в Курской области. Об этом сообщается на официальной странице новочебоксарского клуба «Сокол» и СШОР №4 в социальной сети «ВКонтакте».
Константинов играл за команду «Сокол-99» в первенстве России среди юношей Поволжья с 2009 по 2015 годы. Прощание с ним пройдет 24 марта в родном поселке Урмары.
«Евгений погиб 21 ноября 2024 года, выполняя боевую задачу в Курской области», — отмечается в некрологе.
Напомним, что ранее в зоне проведения специальной военной операции погиб российский шорт-трекист, мастер спорта Иван Денисов. Ещё одна боевая утрата — это бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, который в сентябре прошлого года был приговорён к 9,5 годам лишения свободы за торговлю наркотиками.