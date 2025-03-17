Бывший игрок КХЛ погиб во время катания на лыжах
Экс-хоккеист КХЛ Клоучек погиб в результате несчастного случая на лыжном склоне
Томаш Клоучек. Обложка © Х / HC Oceláři Třinec
Бывший защитник хоккейных клубов КХЛ «Лев» из Попрада и «Барыс» из Астаны Томаш Клоучек трагически скончался в результате несчастного случая во время лыжной прогулки в Чехии. Инцидент произошёл 16 марта.
Как сообщает чешское издание Blesk, Клоучек столкнулся с распределительным электрощитом, находящимся на краю склона. Несмотря на защитный шлем, хоккеист получил серьёзные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Супруга спортсмена подтвердила его кончину, разместив соответствующий пост в социальных сетях.
Недавно мир спорта понёс ещё одну тяжёлую утрату: в возрасте 49 лет ушёл из жизни трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Как сообщили в Федерации вольной борьбы Дагестана, причиной его смерти стала остановка сердца.