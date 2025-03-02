Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в 49 лет

Не стало трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Он скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

«В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — приводит слова президента Федерации ТАСС.

О смерти спортсмена Мамиашвили узнал всего несколько минут назад. Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг.