Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в 49 лет
Бувайсар Сайтиев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Не стало трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Он скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.
«В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — приводит слова президента Федерации ТАСС.
О смерти спортсмена Мамиашвили узнал всего несколько минут назад. Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг.
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