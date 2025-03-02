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2 марта, 17:22
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Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в 49 лет

Бувайсар Сайтиев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Бувайсар Сайтиев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Не стало трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Он скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

«В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — приводит слова президента Федерации ТАСС.

О смерти спортсмена Мамиашвили узнал всего несколько минут назад. Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг.

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Алена Пенчугина
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