Известная вологодская журналистка умерла в 47 лет из-за тяжёлой болезни

Вчера, 1 марта, не стало известной вологодской журналистки Ольги Хрипиной, ей было 47 лет. О кончине радиоведущей сообщил портал «Город ВО». О дате и времени прощания пока неизвестно.

Вологжане знали Ольгу как голос радиостанции «Премьер», она также работала корреспондентом в информационных агентствах. Известно, что в последнее время журналистка боролась с серьёзной болезнью. Однако, какой именно недуг был у Ольги не уточняется.