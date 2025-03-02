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2 марта, 15:57

Известная вологодская журналистка умерла в 47 лет из-за тяжёлой болезни

На 48-м году жизни скончалась известная вологодская журналистка Ольга Хрипина

Ольга Хрипина. Обложка © VK / Ольга Хрипина

Ольга Хрипина. Обложка © VK / Ольга Хрипина

Вчера, 1 марта, не стало известной вологодской журналистки Ольги Хрипиной, ей было 47 лет. О кончине радиоведущей сообщил портал «Город ВО». О дате и времени прощания пока неизвестно.

Вологжане знали Ольгу как голос радиостанции «Премьер», она также работала корреспондентом в информационных агентствах. Известно, что в последнее время журналистка боролась с серьёзной болезнью. Однако, какой именно недуг был у Ольги не уточняется.

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Алена Пенчугина
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