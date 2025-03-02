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2 марта, 08:57

Сгорела заживо: У приёмной дочери Сергея Семака умерла родная мать

У приёмной дочери Сергея Семака умерла родная мама

Сергей Семак. Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов

Сергей Семак. Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов

У приёмной дочери главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергей Семака умерла родная мама. Об этом рассказала в социальных сетях его супруга Анна.

«Смерть была страшной: женщина сгорела заживо в своём доме. Незадолго до этого умер и родной отец. Семья была пьющей, маму подкосила потеря любимого человека, и она, покатившись по наклонной, быстро ушла за ним», — написала Семак.

Анна также рассказала, что их приёмная дочь поддерживала общением с родной матерью, «воспитывала» её. И оказалось, что Таня уже знала о её смерти. Однако осознание произошедшего к девочке всё ещё не пришло. Во время серьёзного разговора она заявила, что узнав об утрате, она совсем ничего не почувствовала.

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Напомним, в 2016 году Сергей и Анна Семака удочерили девочку с ограниченными возможностями. Таня стала седьмым ребёнком в большом семействе тренера.

Мария Любицкая
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