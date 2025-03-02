Сгорела заживо: У приёмной дочери Сергея Семака умерла родная мать
У приёмной дочери Сергея Семака умерла родная мама
Сергей Семак. Обложка © ТАСС / Вячеслав Евдокимов
У приёмной дочери главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергей Семака умерла родная мама. Об этом рассказала в социальных сетях его супруга Анна.
«Смерть была страшной: женщина сгорела заживо в своём доме. Незадолго до этого умер и родной отец. Семья была пьющей, маму подкосила потеря любимого человека, и она, покатившись по наклонной, быстро ушла за ним», — написала Семак.
Анна также рассказала, что их приёмная дочь поддерживала общением с родной матерью, «воспитывала» её. И оказалось, что Таня уже знала о её смерти. Однако осознание произошедшего к девочке всё ещё не пришло. Во время серьёзного разговора она заявила, что узнав об утрате, она совсем ничего не почувствовала.
Напомним, в 2016 году Сергей и Анна Семака удочерили девочку с ограниченными возможностями. Таня стала седьмым ребёнком в большом семействе тренера.