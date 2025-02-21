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21 февраля, 13:58

В возрасте 80 лет умер актёр из «Отчаянных домохозяек» Питер Джейсон

Актёр Питер Джейсон. Обложка © Wikipedia

Актёр Питер Джейсон. Обложка © Wikipedia

Популярный американский актёр и продюсер Питер Джейсон умер на 81-м году жизни. О кончине знаменитости сообщило издание Forbes.

По данным зарубежных СМИ, сердце Джейсона перестало биться 20 февраля. О причинах и обстоятельствах его смерти информации нет.

За свою продолжительную актёрскую карьеру он успел сняться в более 250 картинах. Особую популярность артисту принесли такие проекты, как «Отчаянные домохозяйки», «Касл», «Неоспоримый», «В пасти безумия», «Чужие среди нас» и другие.

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Ранее стало известно о скоропостижной смерти создателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова. Он посвятил почти 30 лет радиостанции, входившей в состав холдинга «Европейская медиагруппа». Для всей компании смерть Михайлова стала огромной утратой.

Ольга Сливченко
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