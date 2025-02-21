В возрасте 80 лет умер актёр из «Отчаянных домохозяек» Питер Джейсон

Популярный американский актёр и продюсер Питер Джейсон умер на 81-м году жизни. О кончине знаменитости сообщило издание Forbes.

По данным зарубежных СМИ, сердце Джейсона перестало биться 20 февраля. О причинах и обстоятельствах его смерти информации нет.

За свою продолжительную актёрскую карьеру он успел сняться в более 250 картинах. Особую популярность артисту принесли такие проекты, как «Отчаянные домохозяйки», «Касл», «Неоспоримый», «В пасти безумия», «Чужие среди нас» и другие.