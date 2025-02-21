Ушёл из жизни создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
Андрей Михайлов. Скриншот © YouTube / Дорожное Радио
Создатель российской радиостанции «Дорожное радио» Андрей Михайлов скоропостижно умер сегодня, 21 февраля. Некролог появился на официальном сайте холдинга «Европейская медиагруппа», частью которого является станция.
«21 февраля 2025 года не стало Андрея Михайлова. Андрей почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 года по 1999 год был ведущим на «Эльдорадио». В 2003 году он создал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект — «Дорожное радио», — рассказали его коллеги без уточнения причин смерти.
В «Европейской медиагруппе» заявили, что смерть Михайлова стала большой утратой для каждого из ее сотрудников. Там выразили соболезнования его родным и близким.
Ранее на 100-м году жизни умер старейший педагог ГИТИСа, режиссёр Григорий Спектор. Церемония прощания с артистом состоялась 19 февраля в учебном театре института на Большом Гнездниковском переулке.