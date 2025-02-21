Ушёл из жизни создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

«21 февраля 2025 года не стало Андрея Михайлова. Андрей почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 года по 1999 год был ведущим на «Эльдорадио». В 2003 году он создал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект — «Дорожное радио», — рассказали его коллеги без уточнения причин смерти.