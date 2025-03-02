Федерация вольной борьбы назвала причину смерти Бувайсара Сайтиева

Титулованный российский борец, трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев скончался из-за остановки сердца. Причину смерти спортсмена озвучили в Федерации вольной борьбы Дагестана.

«У него были проблемы с лёгкими. В итоге причина смерти — остановка сердца. Он принимал лекарства, которые дали осложнения», — рассказали ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что последние часы жизни Сайтиев провёл вместе с семьёй в больнице.