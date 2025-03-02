Федерация вольной борьбы назвала причину смерти Бувайсара Сайтиева
Федерация вольной борьбы Дагестана: Сайтиев умер от остановки сердца
Титулованный российский борец, трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев скончался из-за остановки сердца. Причину смерти спортсмена озвучили в Федерации вольной борьбы Дагестана.
«У него были проблемы с лёгкими. В итоге причина смерти — остановка сердца. Он принимал лекарства, которые дали осложнения», — рассказали ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что последние часы жизни Сайтиев провёл вместе с семьёй в больнице.
О смерти Бувайсара Сайтиева стало известно 2 марта. Спортсмену было всего 49 лет. Он является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов.
ТАСС / Сергей Булкин