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2 марта, 20:29

Федерация вольной борьбы назвала причину смерти Бувайсара Сайтиева

Федерация вольной борьбы Дагестана: Сайтиев умер от остановки сердца

Титулованный российский борец, трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев скончался из-за остановки сердца. Причину смерти спортсмена озвучили в Федерации вольной борьбы Дагестана.

«У него были проблемы с лёгкими. В итоге причина смерти — остановка сердца. Он принимал лекарства, которые дали осложнения», — рассказали ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что последние часы жизни Сайтиев провёл вместе с семьёй в больнице.

Известная вологодская журналистка умерла в 47 лет из-за тяжёлой болезни
Известная вологодская журналистка умерла в 47 лет из-за тяжёлой болезни

О смерти Бувайсара Сайтиева стало известно 2 марта. Спортсмену было всего 49 лет. Он является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов.

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ТАСС / Сергей Булкин

Антон Голыбин
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