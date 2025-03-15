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15 марта, 08:21

Замдиректора центра Боткина хирург Владимир Бедин скончался на 61-м году жизни

Владимир Бедин. Обложка © Боткинская больница

Владимир Бедин. Обложка © Боткинская больница

В Москве на 61 году скончался хирург, заместитель директора по инновационному развитию многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, профессор Владимир Бедин. О смерти врача сообщает РИА «Новости» со сылкой на центр.

«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С.П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — говорится в сообщении.

Смерть выдающегося хирурга стала огромной потерей для медицины, говорят его коллеги. Он был большим профессионалом, в совершенстве владел всеми методами диагностики, консервативного и оперативного лечения хирургической абдоминальной, гепатопанкреатобилиарной патологии.

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