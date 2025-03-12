В возрасте 78 лет умерла советская актриса и балерина Тамилла Ширалиева

Сегодня утром скончалась известная советская и азербайджанская балерина, актриса, балетмейстер и преподаватель, Народный артист Азербайджанской ССР и лауреат Государственной премии СССР 1980 года Тамилла Ширалиева. В декабре ей исполнилось 78 лет, о смерти сообщила замдиректора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фарида Ибрагимова.

Ширалиева болела сахарным диабетом, а в последние годы у неё начались проблемы с почками, требовавшие операции, рассказала Ибрагимова изданию Media.az. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Тамилла Ширалиева родилась в Баку 8 декабря 1946 года. В возрасте девяти лет она поступила в столичное хореографическое училище в республике. Окончив его в 1964-м, вступила в труппу Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета имени Ахундова. В конце 1960-х годов отправилась оттачивать свои навыки в Московское хореографическое училище.