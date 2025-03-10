Умер актёр Фишер-Беккер, сыгравший призрака в первой части «Гарри Поттера»

На 64-м году жизни умер британский актёр Саймон Фишер-Беккер, запомнившийся зрителям по роли призрака Толстого Монаха в фильме о Гарри Поттере. Об этом сообщает издание Metro.

По информации газеты, актёр скончался в воскресенье 9 марта. Другие детали произошедшего неизвестны. Толстый Монах — призрак факультета Пуффендуй в школе магии Хогвартс. Фишер-Беккер в образе приведения с добрым нравом появился только в первой части экранизации, хотя в книгах его персонажу было отведено больше времени.

Фишер-Беккер также известен своей ролью торговца Дориума Молдовара в пятом и шестом сезонах сериала «Доктор Кто». Кроме того, он запомнился зрителям благодаря персонажам в таких фильмах и сериалах, как «Щенячья любовь», «Неджентльменский поступок», «Любовный суп», «Уотерсайд», «Умоляй!», «Милая штучка», «Чакан, вечный человек», «Восхождение благозвучного ангела», «Заветные желания» и «Отверженные».