Откачивали в скорой: Умерла жена студента Дуба с забинтованным ухом из «‎Приключений Шурика»

Умерла актриса Татьяна Говорова – жена актёра Виктора Павлова, который сыграл студента Дуба с забинтованным ухом в картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

По данным журналистов, 84-летняя Татьяна Николаевна умерла накануне вечером в машине скорой помощи около 19:00. Актрису пытались спасти по пути в больницу, но не смогли.

А ранее Life.ru писал, что умерла итальянская актриса Элеонора Джорджи, сыгравшая в «Собачьем сердце». Она долгое время боролась с болезнью, но так и не победила её. На момент смерти актрисе был 71 год.