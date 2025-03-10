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10 марта, 07:30

Откачивали в скорой: Умерла жена студента Дуба с забинтованным ухом из «‎Приключений Шурика»

SHOT: Жена актёра Павлова актриса Говорова умерла от сердечной недостаточности

Умерла актриса Татьяна Говорова – жена актёра Виктора Павлова, который сыграл студента Дуба с забинтованным ухом в картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

Актриса Татьяна Говорова. Фото © kino-teatr.ru

Актриса Татьяна Говорова. Фото © kino-teatr.ru

По данным журналистов, 84-летняя Татьяна Николаевна умерла накануне вечером в машине скорой помощи около 19:00. Актрису пытались спасти по пути в больницу, но не смогли.

Татьяна Говорова прославилась благодаря ролям в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го».

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А ранее Life.ru писал, что умерла итальянская актриса Элеонора Джорджи, сыгравшая в «Собачьем сердце». Она долгое время боролась с болезнью, но так и не победила её. На момент смерти актрисе был 71 год.

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Виктор Павлов в образе студента Дуба. Фото © kino-teatr.ru

Андрей Бражников
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