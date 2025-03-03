Умерла итальянская актриса Элеонора Джорджи, сыгравшая в «Собачьем сердце»
Итальянская актриса Элеонора Джорджи умерла в возрасте 71 года
Итальянская актриса Элеонора Джорджи. Обложка © ТАСС / imago stock&people
Итальянская актриса Элеонора Джорджи скончалась в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Трагическую новость сообщает газета La Repubblica.
Её карьера длилась почти пятьдесят лет, начиная с дебютной роли в фильме Федерико Феллини «Рим» (1972), хотя имя Джорджи в титрах не упоминается. Она стала известной благодаря комедиям Карло Вердоне и работала с такими режиссёрами, как Дамиано Дамиани и Лилиана Кавани. В её фильмографии также значится роль служанки Зины в экранизации Булгакова «Собачье сердце» (1976). В 1980-х Джорджи считали соперницей Орнеллы Мути, а в своём режиссерском дебюте в 2003 году она сняла именно Мути.
В ноябре 2023 года актриса сообщила о своём тяжёлом онкологическом заболевании в телешоу.
Ранее стало известно о смерти актёра и двукратного обладателя премии «Оскар» Джина Хэкмена (Gene Hackman). Его нашли мёртвым в собственном доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Рядом также было обнаружено тело его супруги Бетси Аракава и их собаки. Предварительно, тела пролежали дома около девяти дней.