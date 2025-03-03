Умерла итальянская актриса Элеонора Джорджи, сыгравшая в «Собачьем сердце»

Её карьера длилась почти пятьдесят лет, начиная с дебютной роли в фильме Федерико Феллини «Рим» (1972), хотя имя Джорджи в титрах не упоминается. Она стала известной благодаря комедиям Карло Вердоне и работала с такими режиссёрами, как Дамиано Дамиани и Лилиана Кавани. В её фильмографии также значится роль служанки Зины в экранизации Булгакова «Собачье сердце» (1976). В 1980-х Джорджи считали соперницей Орнеллы Мути, а в своём режиссерском дебюте в 2003 году она сняла именно Мути.