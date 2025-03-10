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9 марта, 21:33

Принц Люксембурга Фредерик Нассауский умер в 22 года из-за генетической болезни

Принц Люксембурга Фредерик. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polgfoundation

Принц Люксембурга Фредерик. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polgfoundation

Принц Люксембурга Фредерик Нассауский ушёл из жизни 1 марта после долгой борьбы с редкой генетической болезнью. Молодому человеку было всего 22 года. Печальной новостью на страницах фонда POLG поделились его родители — принц Роберт Люксембургский и Джулия.

Почивший страдал от митохондриальной болезни (POLG) с 14 лет. Это редкое генетическое заболевание, которое влияет на обмен веществ. За день до смерти Фредерик попрощался с каждым из родственников в своей комнате и поблагодарил их за заботу. Затем парень отпустил давнюю семейную шутку, рассказали родители.

«Даже в последние минуты его юмор и безграничное сострадание заставили его расстаться с нами со смехом, чтобы подбодрить нас», — гласит пост.

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А ранее стала известна причина смерти голливудского актёра Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы. Оскароносный артист ушёл из жизни по естественным причинам, установила экспертиза.

Антон Голыбин
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