Принц Люксембурга Фредерик Нассауский умер в 22 года из-за генетической болезни

Принц Люксембурга Фредерик Нассауский ушёл из жизни 1 марта после долгой борьбы с редкой генетической болезнью. Молодому человеку было всего 22 года. Печальной новостью на страницах фонда POLG поделились его родители — принц Роберт Люксембургский и Джулия.

Почивший страдал от митохондриальной болезни (POLG) с 14 лет. Это редкое генетическое заболевание, которое влияет на обмен веществ. За день до смерти Фредерик попрощался с каждым из родственников в своей комнате и поблагодарил их за заботу. Затем парень отпустил давнюю семейную шутку, рассказали родители.

«Даже в последние минуты его юмор и безграничное сострадание заставили его расстаться с нами со смехом, чтобы подбодрить нас», — гласит пост.