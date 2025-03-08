Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 02:35

Раскрыта причина смерти голливудского актёра Джина Хэкмена и его супруги

Оскароносный актёр Джин Хэкмен и его жена умерли естественной смертью

Оскароносный голливудский актёр Джин Хэкмен скончался от естественных причин, установила экспертиза. У актёра диагностировали прогрессирующую болезнь Альцгеймера и серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой. То же самое касается его супруги Бетси Аракавы, заявила на пресс-конференции судмедэксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл.

«Причина смерти Аракавы — хантавирусный кардиопульмональный сидром. Смерть наступила по естественным причинам. Причина смерти Джина Хэкмена — атеросклеротическое заболевание сердца», — отметила она.

Специалисты полагают, что Аракава ушла из жизни на несколько дней раньше своего мужа. Предположительно, она умерла 11 февраля, тогда как Хэкмен — 18 февраля. Об этом свидетельствуют данные кардиостимулятора.

Актёр Хэкмен мог умереть за девять дней до обнаружения тела
Актёр Хэкмен мог умереть за девять дней до обнаружения тела

Напомним, тела Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы обнаружили в их доме в Санта-Фе в конце февраля. Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Полиция исключила насильственный характер смерти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bart Sherkow

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar