Скоропостижно скончался лидер ветеранов группы «Альфа» Мирошниченко

Умер президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко. Ему был 71 год, сообщает пресс-служба ассоциации.

«Сегодня российский спецназ и вся страна понесли невосполнимую утрату. Скоропостижно скончался генерал-полковник Александр Иванович Мирошниченко — человек, чья жизнь неразрывно сплелась с историей легендарной Группы «Альфа». Причиной смерти стал оторвавшийся тромб», — говорится в сообщении.

Пришедший в подразделение в сентябре 1978 года, Александр Иванович прошёл выдающийся путь от рядового сотрудника до командира элитного антитеррористического подразделения. Его боевое крещение произошло в Афганистане в 1979 году в ходе операции «Байкал-79», после чего он активно участвовал в обеспечении безопасности Бабрака Кармаля.

В профессиональной биографии Мирошниченко отражены все значимые операции спецназа ФСБ, такие как освобождение заложников в Будённовске, на Васильевском спуске, в Первомайском и во время трагических событий «Норд-Оста». Он также участвовал в контртеррористических операциях в Сарапуле, Саратове, Баку и пять раз – в Минеральных Водах, фактически охватывая все горячие точки на территории бывшего СССР.

С октября 1998 по декабрь 1999 года Александр Иванович возглавлял Управление «А» Центра специального назначения ФСБ РФ. В дальнейшем он занимал должность первого заместителя руководителя ЦСН ФСБ России, а также был вице-губернатором Тверской области и помощником Министра обороны РФ. За проявленную отвагу и мужество Мирошниченко был награжден множеством высоких государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Красной Звезды, два ордена Мужества, орден «За военные заслуги», орден Почёта, а также медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Он носил почётное звание «Почётный сотрудник контрразведки». В марте 2023 года генерал-полковник был избран президентом Международной ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа».