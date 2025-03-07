Умер бывший тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Транькова

На 79-м году жизни скончался заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Тюков. Этот выдающийся специалист стал первым тренером двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который прославил страну на мировых аренах.

«Сегодня ушёл из жизни тренер, подаривший мне и тысяче других ребят шанс на достойную карьеру и жизнь, Тюков Валерий Николаевич», — написал Траньков в телеграм-канале.

Тюков, в частности, тренировал чемпионов мира среди юниоров в парном катании Ксению Красильникову и Константина Безматерных, а также призёров юниорского ЧМ Марину Никитюк и Рашида Кадыркаева.