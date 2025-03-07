В 62 года умерла актриса из сериала «Спасатели Малибу»

В Лос-Анджелесе умерла актриса Памела Бах-Хассельхофф, которая сыграла в сериале «Спасатели Малибу». Об этом пишет портал TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В статье сообщается, что актриса скончалась в возрасте 62 лет. Её тело было найдено в собственном доме. По информации, которую предоставили близкие Памелы Бах-Хассельхофф, они забили тревогу из-за того, что она прекратила выходить на связь. В результате медики, прибывшие по вызову, только подтвердили факт её смерти.

У Бах-Хассельхоф остались две дочки от актёра Дэвида Хассельхофа, который является её бывшим супругом. Кроме того, у артистки осталась внучка. Муж актрисы отметил, что семья глубоко опечалена смертью Памелы. Он поблагодарил всех за поддержку и попросил уважать право близких на частную жизнь.

Памела Бах-Хассельхофф родилась 16 октября 1963 года в городе Талса. Её карьера в кино стартовала в 1985 году, и с тех пор она сыграла более 20 ролей в фильмах и телесериалах. Среди наиболее известных проектов — «Молодые и дерзкие», «Обнажение необходимо», «Зловещий особняк» и другие. Именно на съёмках сериала «Рыцарь дорог» актриса познакомилась со своим экс-супругом, а также они вместе работали над проектом «Спасатели Малибу».