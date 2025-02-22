Умер режиссёр «Гросс-Пойнт Бланк» и «Майами Блюз» Джордж Армитейдж

17 февраля в Лос-Анджелесе скончался в возрасте 83-х лет американский режиссёр, сценарист и продюсер Джордж Армитейдж. Самыми успешными его работами считаются картины «Гросс-Пойнт Бланк» и «Майами Блюз». Новость о смерти сообщил его сын Брент Армитейдж.

Мать Армитейджа была писательницей, которая очень хотела пробиться в киноиндустрию, поэтому они переехали в Беверли-Хиллз, когда он был маленьким. Карьера в Голливуде началась у него с работы в почтовом отделе 20th Century Fox. В 1960-х он познакомился с продюсером Роджером Корманом, который и открыл перед ним двери в индустрию.

Последним фильмом Армитейджа стал фильм «Большая кража» 2004 года, где в главных ролях появились известные актёры Оуэн Уилсон и Морган Фримен. Армитейдж был членом Гильдии сценаристов, Гильдии режиссёров и Американской киноакадемии.