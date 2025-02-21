Телеведущий из США Бёрнетт умер от энцефалопатии боксёров и завещал мозг науке
Американский телеведущий Джон Бернетт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / richiewalshkdka
Американский журналист и ведущий прогнозов погоды Джон Бёрнетт умер от энцефалопатии боксёров и завещал свой мозг науке. В молодости он играл в американский футбол за университетскую команду, пишет журнал People.
Энцефалопатией боксёров называют нейродегенеративное заболевание, развитие которого могут спровоцировать травмы головы. За время активной спортивной карьеры журналист перенёс по меньшей мере две серьёзных черепно-мозговых травмы, а на протяжении последних нескольких лет жизни страдал от целого ряда расстройств, включая потерю памяти, говорится в материале. В некоторых случаях энцефалопатия боксёров приводит к деменции.
Бёрнетт завещал свой мозг отделению Университета в Питтсбурге, занимающийся исследованием травм головы у атлетов. Телеведущий ушёл из жизни в возрасте 71 года. С 1982-го он трудился в новостном отделе канала KDKA, а на пенсию вышел в 2019 году.
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