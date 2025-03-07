Стала известна причина смерти создателя передачи «Человек и закон» Микеладзе

По данным телеграм-канала, тело 87-летнего Вахтанга Евгеньевича обнаружили в четверг, 6 марта, в его квартире на улице Дмитрия Ульянова в Москве около 19:00.

О смерти Микеладзе стало известно ранее сегодня. В 1988-1993 годах он организовал студию «Эко-фильм» в Москве, стал её худруком и президентом. С 1995 года сотрудничал с телекомпанией «РТС» и участвовал в создании программы «Человек и закон». В последние годы Микеладзе работал с кинокомпанией «Синтез-Интегра».