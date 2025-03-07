Умер режиссёр Вахтанг Микеладзе, создавший программу «Человек и закон»

Умер режиссёр-документалист Вахтанг Микеладзе, сообщили близкие мастера телеканалу «Россия-Культура».

Микеладзе родился 16 июня 1937 года в Москве, но вскоре его семья была выслана в Южный Казахстан. В 1965 году он окончил ВГИК, где учился у Романа Кармена, благодаря поддержке Дмитрия Шостаковича. Его дипломный фильм «Омоло» был запрещён за антисоветскую направленность.

Работал в Тбилиси на студии научно-популярных фильмов, затем в 1988-1993 годах организовал студию «Эко-фильм» в Москве, став её художественным руководителем и президентом. С 1995 года сотрудничал с телекомпанией «РТС» и участвовал в создании программы «Человек и закон» (ОРТ). Он также является автором цикла «Документальный детектив». Микеладзе получил приз на Лейпцигском фестивале за фильм «Серые цветы» и был лауреатом Госпремии и премии Ленинского комсомола.