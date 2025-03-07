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Регион
7 марта, 07:33

Умер режиссёр Вахтанг Микеладзе, создавший программу «Человек и закон»

Режиссёр Вахтанг Микеладзе. Обложка © kino-teatr

Режиссёр Вахтанг Микеладзе. Обложка © kino-teatr

Умер режиссёр-документалист Вахтанг Микеладзе, сообщили близкие мастера телеканалу «Россия-Культура».

Микеладзе родился 16 июня 1937 года в Москве, но вскоре его семья была выслана в Южный Казахстан. В 1965 году он окончил ВГИК, где учился у Романа Кармена, благодаря поддержке Дмитрия Шостаковича. Его дипломный фильм «Омоло» был запрещён за антисоветскую направленность.

Работал в Тбилиси на студии научно-популярных фильмов, затем в 1988-1993 годах организовал студию «Эко-фильм» в Москве, став её художественным руководителем и президентом. С 1995 года сотрудничал с телекомпанией «РТС» и участвовал в создании программы «Человек и закон» (ОРТ). Он также является автором цикла «Документальный детектив». Микеладзе получил приз на Лейпцигском фестивале за фильм «Серые цветы» и был лауреатом Госпремии и премии Ленинского комсомола.

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А в первый день весны на 68-м году жизни скончался композитор и автор песен Юрий Мартынов. В числе исполнителей его сочинений были, например, Николай Караченцов, Филипп Киркоров, Людмила Зыкина и другие артисты.

Оксана Попова
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