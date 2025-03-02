Российский музыкант умер на автовокзале в Барнауле

Российский певец, композитор, автор детских песен Александр Церпята скончался в ночь на 1 марта. Он потерял сознание прямо на автовокзале в Барнауле, куда приехал по работе. Информацию о смерти подтвердила сестра 55-летнего музыканта в беседе с Ngs.ru.

«Саша ездил в Барнаул на детский конкурс, там он был в качестве жюри. Ему стало плохо в барнаульском автовокзале, когда он собирался ехать домой», — поделилась она.

Точная причина гибели пока устанавливается. По словам сестры, она собирается в ближайшее время доставить тело музыканта в родной Новосибирск. Церемония прощания назначена на 5 марта. Александр Церпята за свою жизнь написал более 300 песен, в том числе он стал автором саундтреков к нескольким российским сериалам.