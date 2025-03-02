Российский музыкант умер на автовокзале в Барнауле
Автор детских песен Александр Церпята умер на автовокзале в Барнауле
Александр Церпята. Обложка © VK / Александр Церпята
Российский певец, композитор, автор детских песен Александр Церпята скончался в ночь на 1 марта. Он потерял сознание прямо на автовокзале в Барнауле, куда приехал по работе. Информацию о смерти подтвердила сестра 55-летнего музыканта в беседе с Ngs.ru.
«Саша ездил в Барнаул на детский конкурс, там он был в качестве жюри. Ему стало плохо в барнаульском автовокзале, когда он собирался ехать домой», — поделилась она.
Точная причина гибели пока устанавливается. По словам сестры, она собирается в ближайшее время доставить тело музыканта в родной Новосибирск. Церемония прощания назначена на 5 марта. Александр Церпята за свою жизнь написал более 300 песен, в том числе он стал автором саундтреков к нескольким российским сериалам.
Ранее сообщалось, что 1 марта не стало известной вологодской журналистки Ольги Хрипиной, ей было 47 лет. Вологжане знали Ольгу как голос радиостанции «Премьер», она также работала корреспондентом в информационных агентствах. Известно, что в последнее время журналистка боролась с серьёзной болезнью.