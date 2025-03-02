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2 марта, 19:55

Автор песен Киркорова и Зыкиной ушёл из жизни в первый день весны

Композитор Юрий Мартынов ушёл из жизни в возрасте 67 лет

Композитор Юрий Мартынов. Обложка © Клуб Евгения Мартынова

Композитор Юрий Мартынов. Обложка © Клуб Евгения Мартынова

В первый день весны на 68-м году жизни скончался композитор и автор песен Юрий Мартынов. О смерти заслуженного деятеля искусств РФ сайту MK.Ru сообщила супруга поэта Андрея Дементьева Анна Пугач.

Почивший был младшим братом знаменитого советского эстрадного певца и композитора Евгения Мартынова, который скончался ещё в 1990 году. Причиной смерти Юрия Григорьевича стала продолжительная болезнь. Прощание с ним состоится в закрытом формате.

За десятилетия творческой деятельности он становился автором как композиций для симфонических оркестров и академических ансамблей, так и текстов для звёзд эстрады. В числе исполнителей его сочинений были, например, Николай Караченцов, Филипп Киркоров, Людмила Зыкина и другие артисты.

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Также 1 марта скончался российский певец, композитор, автор детских песен Александр Церпята. Он потерял сознание прямо на автовокзале в Барнауле, куда приехал по работе.

Тимур Хингеев
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