Стала известна предварительная причина смерти титулованного борца Сайтиева
Mash: Причиной смерти Бувайсара Сайтиева могло стать отравление опием
Причиной смерти трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, по предварительным данным, стало отравление опием. Как сообщает Mash, спортсмен умер в одной из московских больниц.
По данным телеграм-канала, борец страдал болезнью лёгких. Для облегчения болей спортсмен использовал лекарства с опиатами в составе. Предварительно, смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации.
Напомним, что Бувайсар Сайтиев умер в 49 лет. О его кончине сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Спортсмен является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов.
ТАСС / Михаил Почуев