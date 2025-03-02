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2 марта, 17:34
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Стала известна предварительная причина смерти титулованного борца Сайтиева

Mash: Причиной смерти Бувайсара Сайтиева могло стать отравление опием

Причиной смерти трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, по предварительным данным, стало отравление опием. Как сообщает Mash, спортсмен умер в одной из московских больниц.

По данным телеграм-канала, борец страдал болезнью лёгких. Для облегчения болей спортсмен использовал лекарства с опиатами в составе. Предварительно, смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации.

Известная вологодская журналистка умерла в 47 лет из-за тяжёлой болезни
Известная вологодская журналистка умерла в 47 лет из-за тяжёлой болезни

Напомним, что Бувайсар Сайтиев умер в 49 лет. О его кончине сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Спортсмен является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Алена Пенчугина
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