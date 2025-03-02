Стала известна предварительная причина смерти титулованного борца Сайтиева

Причиной смерти трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, по предварительным данным, стало отравление опием. Как сообщает Mash, спортсмен умер в одной из московских больниц.

По данным телеграм-канала, борец страдал болезнью лёгких. Для облегчения болей спортсмен использовал лекарства с опиатами в составе. Предварительно, смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации.