Стала известна причина смерти актрисы Татьяны Горововой

Уточняется, что артистка скончалась накануне вечером в машине скорой помощи. Врачи пытались спасти её по пути в больницу, но, к сожалению, реанимация не помогла.

Напомним, Татьяна Говорова – жена актёра Виктора Павлова, который сыграл студента Дуба с забинтованным ухом в картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Артистка прославилась благодаря ролям в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». Она скончалась 9 марта около 19:00.