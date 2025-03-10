Стала известна причина смерти актрисы Татьяны Горововой
SHOT: Актриса Татьяна Говорова умерла от сердечной недостаточности
Актриса Татьяна Говорова. Фото © kino-teatr.ru
84-летняя жена актёра Виктора Павлова, актриса Татьяна Говорова умерла из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает SHOT.
Уточняется, что артистка скончалась накануне вечером в машине скорой помощи. Врачи пытались спасти её по пути в больницу, но, к сожалению, реанимация не помогла.
Напомним, Татьяна Говорова – жена актёра Виктора Павлова, который сыграл студента Дуба с забинтованным ухом в картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Артистка прославилась благодаря ролям в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». Она скончалась 9 марта около 19:00.