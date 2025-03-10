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10 марта, 12:35

Стала известна причина смерти актрисы Татьяны Горововой

SHOT: Актриса Татьяна Говорова умерла от сердечной недостаточности

Актриса Татьяна Говорова. Фото © kino-teatr.ru

Актриса Татьяна Говорова. Фото © kino-teatr.ru

84-летняя жена актёра Виктора Павлова, актриса Татьяна Говорова умерла из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что артистка скончалась накануне вечером в машине скорой помощи. Врачи пытались спасти её по пути в больницу, но, к сожалению, реанимация не помогла.

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Напомним, Татьяна Говорова – жена актёра Виктора Павлова, который сыграл студента Дуба с забинтованным ухом в картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Артистка прославилась благодаря ролям в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». Она скончалась 9 марта около 19:00.

Александра Мышляева
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