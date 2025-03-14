«Бросили как мясо»: Многодетная россиянка умерла после пластики за полмиллиона рублей

В Челябинске женщина умерла после пластики груди и живота. Медиков из частной клиники обвиняют в халатности, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Умершая россиянка с семьёй. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, 39-летняя челябинка обратилась в частную клинику пластической и эстетической хирургии профессора Пухова за маммопластикой и абдоминопластикой живота. Анализы женщины были в норме, противопоказаний не выявили. За операцию клиентка отдала 560 тысяч рублей. По словам родственников, она рассказала мужу, что после процедуры её «привезли в палату и бросили как мясо».

Через день после операции женщина не вышла на связь. Лечащий врач сообщил мужу, что у её супруги оторвался тромб. Челябинка три дня провела в реанимации. По словам супруга, у неё была сильно вздута шея, а грудную клетку потряхивало от аппарата ИВЛ. Мужчина потребовал объяснений от медиков, но те сказали, что всё в норме. В тот же день вечером супругу сообщили о стабилизации состояния женщины, но позднее она умерла от остановки сердца. У челябинки остались трое детей — 4, 8 и 12 лет.

Заключение врача об осмотре. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Вскрытие показало, что причиной смерти стали лёгочная эмболия, тромбоз вен и осложнение в ходе операции на сосуды. По словам родственников, операция шла 4,5 часа вместо трёх. Спустя шесть часов после хирургического вмешательства женщину должны были начать «расхаживать» во избежание тромбоза, но встать ей разрешили только на следующий день. Близкие умершей считают, что это могло стать причиной смерти. Теперь супруг будет судиться с клиникой.

Журналисты телеграм-канала связались с клиникой. Однако там посоветовали обратиться к хирургу, который проводил операцию, после чего сразу бросили трубку.