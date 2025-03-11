Женщина умерла после пластической операции в петербургской клинике

В Санкт-Петербурге женщина скончалась спустя сутки после пластической операции. По факту её смерти региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщила пресс-служба ведомства.

Операцию женщине провели 4 марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе. От неё не поступало никаких жалоб на самочувствие после того, как хирурги завершили работу. Однако ночью 5 марта медики обнаружили её в тяжёлом состоянии, после чего она была переведена в больницу. Женщину там пытались реанимировать, но она в итоге скончалась.